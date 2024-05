Nationalmannschaft Tiefensee und Neuendorf: EM ist Gewinn für Gesellschaft

Die DFB-Auswahl absolviert bis Freitag ihr erstes Trainingslager in Blankenhain. Erstmals findet eine Turniervorbereitung der A-Auswahl im Osten Deutschlands statt. Neuendorf begründete die Quartier-Wahl ausdrücklich mit einem Signal an die Menschen „in den neuen Bundesländern, die gar nicht mehr so neu sind“. Der 62-Jährige erinnerte an die EM 1988, als vor dem Mauerfall keine Spiele in Leipzig und Berlin stattfanden. Das Turnier sei die erste gesamtdeutsche EM.