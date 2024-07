Karriereende Toni Kroos reagiert auf Instagram-Post seiner Frau

Toni Kroos hat sich mit Dankesgrüßen via Social Media unter anderem an seine Frau endgültig von der Fußball-Bühne verabschiedet. Der 34-Jährige schrieb auf Instagram in englischen Worten an seine Partnerin gerichtet: „Danke an meine wunderschöne Frau @jessica_kroos, dass du so bist, wie du bist. Dieser Erfolg wäre ohne dich nie möglich gewesen. Es ist unser gemeinsamer!“