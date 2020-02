Europameisterschaft 2020 : Toni Kroos zur Fußball-EM: DFB-Team nicht im Favoritenkreis

Madrid Das DFB-Team zählt laut Fußball-Nationalspieler Toni Kroos nicht zum Favoritenkreis bei der Europameisterschaft im kommenden Sommer.

„Aber das heißt erst einmal noch nichts“, sagte der 30-Jährige in der ARD-Sendung „Sportschau Club“. Wenn er mit dem Anspruch hingehe, „vielleicht können wir ein Gruppenspiel gewinnen, das wird dem nicht gerecht. Damit bin ich nicht zufrieden“, betonte Kroos. „Von daher ist es mein Ziel, jedes Turnier, dass ich anfange zu spielen, will ich gewinnen.“

Bundestrainer Löw hatte zuletzt in „Bild am Sonntag“ eine Rückkehr von Bayern-Stürmer Müller und Dortmunds Abwehrchef Hummels in die Nationalmannschaft grundsätzlich für möglich gehalten. Im vergangenen Jahr hatte er im Zuge des Umbruchs die Karrieren von Müller, Hummels und Jérôme Boateng in der Nationalelf beendet.