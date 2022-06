Deutsche U21 : Trainer Di Salvo hadert mit Verletzten - Kritik am Spielplan

Osnabrück Der deutsche U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat nach der geschafften EM-Qualifikation mit gleich drei verletzten Spielern die ungewohnte Ansetzung der Länderspiele kritisiert.

„Der Termin ist natürlich ungünstig. Viele Jungs waren schon im Urlaub, da ist es nicht einfach, wieder in den Rhythmus reinzufinden“, sagte Di Salvo nach dem 4:0 seiner Fußballer gegen Ungarn in Osnabrück und vor dem abschließenden EM-Qualifikationsspiel in Polen am 7. Juni.