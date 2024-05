Nationalmannschaft Tuchel glaubt: Goretzka hat noch „Resthoffnung“ auf EM

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den 29 Jahre alten Goretzka am Donnerstag nicht in den vorläufigen 27-Mann-Kader für die am 14. Juni beginnende EM-Endrunde berufen. Der 57-malige Nationalspieler war seit dem Confederations Cup 2017 bei allen großen Turnieren der A-Nationalmannschaft dabei, also auch bei der WM 2018, der EM 2021 und der WM 2022. Alle drei Turniere endeten frühzeitig und damit auch für Goretzka enttäuschend.