Nationalmannschaft TV-Sender einig: ZDF zeigt Eröffnungsspiel der Fußball-EM

Wie die beiden Sender mitteilten, wird der Sender aus Mainz das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland am 14. Juni in München um 21.00 Uhr zeigen. Die folgenden beiden Spiele der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 19. Juni (18.00 Uhr) in Stuttgart gegen Ungarn sowie am 23. Juni (21.00 Uhr) in Frankfurt/Main gegen die Schweiz sind dann im Ersten zu sehen.