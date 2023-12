U17-WM U17 im Finale wieder mit Elfmeter-Held Heide im Tor

Der Keeper der SpVgg Unterhaching, der im Halbfinale gegen Argentinien in der regulären Spielzeit und noch mehr im Elfmeterschießen geglänzt hatte, bekommt in Surakarta in Indonesien von Trainer Christian Wück den Vorzug vor Stammtorhüter Max Schmitt. Der Schlussmann des FC Bayern hatte gegen die Südamerikaner krank gefehlt. Im Abschlusstraining war Schmitt noch nicht wieder bei 100 Prozent. Angeführt wird die deutsche Mannschaft wie gewohnt von Kapitän Noah Darvich vom FC Barcelona.