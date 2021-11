EM-Qualifikation : U21 auch zum Jahresabschluss ohne Moukoko

Aspach Die deutsche U21 muss wieder einmal auf Youssoufa Moukoko verzichten. Das Ausnahmetalent fällt wieder aus. Siege gegen Polen und San Marino sollen aber auch ohne den Rekordjüngling glücken.

Wegen einer Entzündung am Auge reiste der Stürmer von Borussia Dortmund aus dem Mannschaftshotel in Stuttgart ab, und wird der Auswahl von Neu-Trainer Antonio Di Salvo in der EM-Qualifikation am 12. November (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) gegen Polen in Großaspach und vier Tage später gegen San Marino in Ingolstadt fehlen.