EM-Qualifikation U21-Coach Di Salvo kritisiert mutlose erste Halbzeit

Seine Auswahl hatte es durch das Remis verpasst, in der Gruppe wieder Tabellenplatz eins von Polen zurückzuerobern und liegt bei einem Spiel weniger zwei Zähler hinter dem Konkurrenten. Deutlich zufriedener war Di Salvo mit der zweiten Halbzeit in Chemnitz, in der sich die U21 zumindest zahlreiche Chancen herausspielte. „Es hat ein Tor gefehlt, das war drin in der zweiten Halbzeit“, sagte er und lobte den zielstrebigeren Auftritt seiner Mannschaft.