Reisewarnung wegen Coronavirus : U21-Coach Kuntz streicht Tokio-Reise

München In der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele hat U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz wegen des Coronavirus eine Reise nach Japan absagen müssen.

Nach den U21-Länderspielen im März gegen Österreich und in der EM-Qualifikation gegen Wales liegt der Fokus für Kuntz auf der Olympia-Auswahl, die durch die Einsatzmöglichkeit von älteren Spielern nicht deckungsgleich mit der U21 ist.

Die Vorfreude auf Olympia ist bei Kuntz auch in der aktuellen Situation um das Coronavirus groß. „Ja logisch“, sagte Kuntz. „Ich hoffe, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet, damit wir uns auf Olympia freuen können. Es geht dabei ja nicht nur um die Fußballer. Ich denke vor allem an die anderen Sportler, die sich in den letzten vier Jahren auf dieses Highlight vorbereitet haben. Die haben bestimmt noch größere Sorgen, dass die Spiele nicht stattfinden. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass sich das alles zum Guten wenden wird.“