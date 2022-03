Topduell gegen Israel : U21 dicht vor EM-Qualifikation - Di Salvo „unfassbar stolz“

Petach Tikwa Ohne den kurzfristig verletzten Kapitän Jonathan Burkardt tut sich die deutsche U21 im Spitzenspiel der EM-Quali in Israel offensiv schwer. Am Ende reicht es trotzdem zu einem 1:0.

Erleichtert jubelte Antonio Di Salvo mit seinen Jungs und verteilte dann ein kollektives Lob: „Ich bin unfassbar stolz“, sagte der deutsche U21-Trainer, der mit seiner Mannschaft nach dem 1:0 (0:0) im Topduell der EM-Qualifikation in Israel.

Torschütze Katterbach: „Wir haben dagegengehalten“

Ohne den kurzfristig verletzt fehlenden Kapitän Jonathan Burkardt tat sich der Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bundes in Petach Tikwa lange schwer, erarbeitete sich aber den Sieg. „Wir mussten damit umgehen, dass Jonny kurz vor Spielbeginn ausfällt“, sagte Di Salvo. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass das ein Moment ist, wo sich Teamgeist bildet, wo eine Mannschaft wachsen kann.“ Auch Torschütze Katterbach sah vor allem die Teamleistung als ausschlaggebend für den Sieg: „Wir haben dagegengehalten, deswegen haben wir verdient gewonnen.“

Bei nun fünf Zählern Vorsprung auf Israel und sechs auf den Dritten Polen fehlt den DFB-Junioren aus den Partien im Juni gegen Ungarn und in Polen noch ein Remis, um Rang eins und damit das direkte Ticket zu lösen. „Uns fehlt noch ein Punkt, den werden wir holen“, versprach Di Salvo. Auch als Gruppenzweiter hätte das Team über die Playoffs noch eine Chance auf die Teilnahme an dem Turnier 2023 in Georgien und Rumänien, wo die U21 den Titel ihrer Vorgänger verteidigen möchte.