DFB-Junioren U21 erleichtert nach Sieg zum Saisonstart - „Tut gut“

Für den Start in die EM-Qualifikation am Dienstag im Kosovo sieht sich die neu formierte Mannschaft nun gut vorbereitet. „Es ist umso wichtiger, sich ein gutes Gefühl zu holen. Wenn du die Bestätigung im Spiel kriegst mit einem Sieg, einem guten Spiel, dann ist das umso besser. Wir freuen uns auf die Aufgabe im Kosovo“, sagte Offensivspieler Nick Woltemade, der in Saarbrücken das 1:0 durch Maximilian Beier (52. Minute) vorbereitet hatte.