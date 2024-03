Fußball U21 mit Urbig im Tor - Di Salvo: „Richtig Feuer drin“

Nationaltrainer Antonio Di Salvo erklärte am Vorabend der Partie am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Chemnitz, dass er in den kommenden zwei Partien die Aufgaben im Tor verteilen wird. Dem Freiburger Stammtorhüter Noah Atubolu tue möglicherweise eine kleine Pause gut, sagte Di Salvo. Er wird am Dienstag gegen Israel wieder im Tor stehen.