EM-Qualifikation U21 mit Wanner und Beier - Moukoko wieder nicht dabei

Mit Neuling Paul Wanner und dem zuletzt für die A-Nationalmannschaft nominierten Maximilian Beier will die deutsche U21 das EM-Ticket endgültig perfekt machen. Wie der 18 Jahre alte Heidenheimer Wanner ist auch Abwehrspieler Hendry Blank (20) von RB Salzburg neu im Aufgebot von Trainer Antonio Di Salvo. Am kommenden Freitag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Regensburg gegen Bulgarien möchte sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes endgültig für die EM-Endrunde in der Slowakei qualifizieren. Vier Tage später steht in Lodz das letzte Gruppenspiel gegen Polen an.