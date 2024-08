EM-Qualifikation U21 ohne Moukoko und Gruda - Adeyemi wieder zurück

Di Salvo berief für die beiden EM-Qualifikationsspiele am Mittwoch (18.00 Uhr) im ungarischen Györ gegen Israel und am 10. September (18.00 Uhr/beide ProSieben MAXX) in Tallinn gegen Gastgeber Estland insgesamt fünf Neulinge. Das sind Marcel Beifus (Karlsruher SC), Tim Oermann (VfL Bochum), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Frans Krätzig (VfB Stuttgart) und Keke Topp (SV Werder Bremen).