EM-Qualifikation U21 schwärmt vom A-Nationalteam und will Euphorie mitnehmen

„Ich fand es sehr beeindruckend, wie dominant Deutschland gegen so einen großen Gegner gespielt hat“, sagte Mittelfeldspieler Merlin Röhl vom SC Freiburg. „So was schaut man sich sehr, sehr gerne an und versucht auch, ein bisschen was mitzunehmen.“ Die U21 spielt am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Halle/Saale in der EM-Qualifikation gegen Israel. Nach dem 0:0 gegen den Kosovo in der vergangenen Woche will Di Salvo mit seinem Team durch einen Erfolg den Druck auf Tabellenführer Polen hochhalten. „Wir stehen schon in der Pflicht, dranzubleiben. Deswegen wollen wir die Punkte mitnehmen“, sagte der Trainer.