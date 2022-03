Nächste Ausfälle : U21-Team mit drei Nachnominierungen

Berlin U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo muss seinen Kader für die ersten beiden Fußball-Länderspiele des Jahres erneut umbauen.

Für die beiden Partien in der EM-Qualifikation am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) in Aachen gegen Lettland und am kommenden Dienstag (17.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Petch Tikwa gegen Israel wurden Jean-Manuel Mbom (Werder Bremen), Yann Aurel Bisseck (Aarhus GF) und Kilian Fischer (1. FC Nürnberg) nachnominiert, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Die Gladbacher Jordan Beyer (Corona) und Luca Netz (verletzt) sowie Kevin Schade (SC Freiburg) waren ausgefallen.