Junioren-Nationalmannschaft : U21 trifft bei EM auf England, Tschechien und Israel

Bukarest Titelverteidiger Deutschland trifft in der Gruppenphase der U21-Europameisterschaft 2023 auf England, Tschechien und Israel.

Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo bestreitet ihre Vorrunden-Spiele damit in Georgien. Das ergab die Auslosung in Bukarest. Die jeweils zwei besten Teams der vier Vierergruppen ziehen ins Viertelfinale des Turniers ein. Die EM-Endrunde findet vom 21. Juni bis 8. Juli 2023 in Georgien und Rumänien statt.