Fußball U21 will Tabellenspitze behaupten - „Alle Daumen hoch“

Am Freitag (18.00/ProSieben Maxx) trifft die DFB-Auswahl in Chemnitz auf den Kosovo, ehe am 26. März (18.00 Uhr/ ProSieben Maxx) in Halle/Saale das Spiel gegen Israel folgt. Die Israelis haben wegen des Gaza-Krieges erst drei Partien absolviert. Begegnung vier folgt am Donnerstag (17.30 Uhr) in Jena gegen Polen. Er selbst werde nicht hinfahren, sagte Di Salvo, „aber wir werden das Spiel ganz bestimmt verfolgen.“