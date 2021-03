Europameisterschaft : U21 zittert sich ins Viertelfinale - „Grund zum Feiern“

Budapest Was für eine Spannung! Deutschlands U21 kämpft und zittert sich ins Viertelfinale. Bei Pfosten- und Lattentreffer verpasst die Auswahl von Stefan Kuntz aber den Sieg gegen Rumänien.

In Budapest wären nach einem leidenschaftlichen Auftritt auch der Sieg und Platz eins in der Gruppe vor den mit 6:1 gegen Ungarn siegreichen Niederländern möglich gewesen. Doch Stürmer Lukas Nmecha scheiterte mit einem Handelfmeter am Innenpfosten (72. Minute), Amos Pieper traf kurz vor Schluss noch die Latte (90.). Gegner zum Auftakt der K.o.-Phase ist für die in drei Spielen ungeschlagene deutsche Mannschaft am 31. Mai Dänemark, Frankreich oder Russland. „Es gibt einen Grund zum Feiern, aber wir freuen uns, dass es in zwei Monaten weiter geht“, sagte der Wolfsburger Ridle Baku.