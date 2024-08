Nach Gündogan-Rücktritt Ü30-Fraktion schrumpft: Neue DFB-Achse und Kapitän gesucht

Gündogans Ausscheiden war dabei nicht vorgesehen in Nagelsmanns neuem Projekt „Weltmeister 2026“. Den ersten Nach-EM-Kader für die Länderspiele gegen Ungarn am 7. September in Düsseldorf und drei Tage darauf in Amsterdam gegen Erzrivale Niederlande wird der Bundestrainer in der kommenden Woche bekanntgeben.