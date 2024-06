EURO 2024 UEFA-Chef Ceferin: Deutschland ein Topfavorit bei der EM

Deutschland war bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar jeweils bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Bei der paneuropäischen EM 2021 war im Achtelfinale Schluss. Die DFB-Auswahl eröffnet an diesem Freitag in München mit der Partie gegen Schottland die Heim-EM.