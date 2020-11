Bundestrainer in der Kritik : Umfrage: Nur 12 Prozent sehen in Löw noch den richtigen Mann

Umfrage: Nur 12 Prozent sehen in Löw noch den richtigen Mann

Bundestrainer in der Kritik

Frankfurt/Main Das DFB-Präsidium gibt Bundestrainer Joachim Löw knapp zwei Wochen Zeit. Nicht er selbst, sondern Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff soll die Analyse-Ergebnisse der sportlichen Leitung präsentieren.

Die Krisenbewältigung um Löw dauert mindestens noch bis zum 4. Dezember an. An dem Tag soll Oliver Bierhoff als Direktor für die Nationalmannschaften dem Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Ergebnisse einer Analyse zum Zustand der deutschen Elite-Kicker nach dem historischen 0:6 gegen Spanien präsentieren. Das berichtete die „Bild“ nach einer Schalte des höchsten DFB-Gremiums.

Laut „Frankfurter Allgemeiner Zeitung“ soll aber auch „innerhalb des Präsidiums inzwischen erhöhter Gesprächsbedarf - in eigener Sache - bestehen. Demnach würden Teile des Gremiums Präsident Fritz Keller (63) einen Schlingerkurs und eine mangelnde Kommunikation nach der Niederlage in Sevilla am vergangenen Dienstag vorwerfen.