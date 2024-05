Nationalmannschaft Undav vor EM: Mit Lockerheit „ganz nach oben“

Für den VfB erzielte Undav in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 18 Tore. Seine Leihe vom englischen Verein Brighton & Hove Albion endet diesen Sommer. Undav selbst würde gerne in Stuttgart bleiben, wie er zum wiederholten Male erklärte. „Die Gespräche laufen“, sagte er zu den Verhandlungen zwischen dem deutschen Vizemeister und dem Premier-League-Club über eine feste Verpflichtung. „Man muss schauen, was passiert.“