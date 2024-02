Nationalmannschaft Unersetzlich oder Titanic-Signal: Die Debatte um Toni Kroos

Nach 106 Länderspielen hatte sich Kroos 2021 in den DFB-Ruhestand verabschiedet. Doch auch im Herbst seiner Karriere gehört der gebürtige Greifswalder bei Real zu den Säulen der Mannschaft. „Toni ist unersetzlich, auch wenn er nicht spielt“, schwärmte jüngst Trainer Carlo Ancelotti über den Mecklenburger. Vor dem Leipzig-Spiel meinte der Star-Coach: „Er ist immer wieder der Beste. Die Passgenauigkeit hatte er auch schon vor zehn Jahren beim FC Bayern gehabt. Was ihn jetzt abhebt ist, dass er in einer Mannschaft spielt, die mit enormer Energie spielt, da kommen seine Stärken noch besser zur Geltung.“