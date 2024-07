Nationalmannschaft Unikat sagt „Servus“: Müllers DFB-Abschied mit WM-Wunsch

Doch der Internet-Film, 106 Sekunden lang, wurde am helllichten Tag gedreht, und zwar an einem Ort, der für den Ex-Weltmeister und Bayern-Star eine große Bedeutung hat. „Hier in Pähl auf dem Sportplatz hat alles begonnen, meine riesige Begeisterung für den Fußball“, erzählte Müller von den Anfängen seiner einzigartigen Karriere.