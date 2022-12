Nationalmannschaft : „Unsere Kurve“: Keine Event-Fans heranzüchten

Das Interesse der Deutschen an der Nationalmannschaft hat in den vergangenen Jahren abgenommen. Foto: Tom Weller/dpa

Frankfurt/Main Eine Aufbruchstimmung rund um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft durch die Heim-EM 2024 wird nach Ansicht des Fanbündnisses „Unsere Kurve“ kein Selbstläufer.

„Zuerst einmal sollte der DFB dringend mit den wenigen treuen und zugleich kritischen Fans sprechen, die ihm noch geblieben sind. Sie in die Prozesse miteinbeziehen und deren Bemühungen unterstützen, endlich wieder die Selbstorganisation von Fans im Kontext des Nationalfußballs zu stärken statt sie weiterhin in Mitgliedschaftssysteme zu zwingen und sich ausschließlich Event-Fans heranzuzüchten“, sagte Sprecherin Helen Breit der Deutschen Presse-Agentur.

Keine Identifikationsmöglichkeiten mehr

Interesse an DFB-Team sinkt

Bei fast der Hälfte der Deutschen hat das Interesse am DFB-Team in den vergangenen Jahren nachgelassen. Insgesamt 46 Prozent der Befragten äußerten in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur, ihr Interesse an der DFB-Auswahl habe sich zuletzt verringert. Bei 26 Prozent davon sank demnach das Interesse am Nationalteam infolge des enttäuschenden Abschneidens bei den jüngsten drei Turnieren sogar stark. 20 Prozent büßten etwas an Interesse ein.