„Unterschiedsspieler“ Sané im Wartestand - Löw: Braucht Zeit

Viele Fußball-Experten hatten Leroy Sané in Holland in der Startelf erwartet. Doch auch als Joker hätte der 22-Jährige von Manchester City in der Johan-Cruyff-Arena das deutsche Spiel in eine andere Richtung lenken können. dpa