EM-Qualifikation : Van der Vaart über DFB-Talente: „Unerschöpfliches Reservoir“

Hamburg Der ehemalige niederländische Nationalspieler Rafael van der Vaart sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit Blick auf die Zukunft gut aufgestellt.

Die Nationalmannschaft seines Heimatlandes ist nach Meinung des frühere Kapitäns des Hamburger SV noch nicht soweit. Wenn man Frankreich, Deutschland und England schlage, „dann ist man auf einem guten Weg“, sagte der 36-Jährige. „Vielleicht auf einem sehr guten Weg, aber das Ziel ist noch nicht in Sicht.“ Deutschland und die Niederlande treffen am Freitag (20.45 Uhr) in van der Vaarts Wahl-Heimat Hamburg in der EM-Qualifikation aufeinander.