Deutsche Nationalmannschaft : Verletzter Hofmann bleibt beim DFB-Team

Herzogenaurach Der Gladbacher Jonas Hofmann wird trotz seiner Knieverletzung im EM-Kader der Fußball-Nationalmannschaft bleiben. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler absolviert im DFB-Quartier in Herzogenaurach vorerst individuelle Fitnesseinheiten.

Der Schwerpunkt in der Trainingsarbeit liege an den letzten Tagen vor dem Auftaktspiel gegen Frankreich am kommenden Dienstag in München in der Detailarbeit, erzählte Sorg. „Wir wollen eine Duftmarke setzen“, sagte der Co-Trainer zum schweren Gruppenspiel gegen den Weltmeister.