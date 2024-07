Nationalmannschaft Vier Heim-Turniere: WM-Triumph und drei späte K.-o.-Schläge

Wieder sind die Niederlande der Gegner. Doch diesmal läuft der Spielfilm andersherum. Lothar Matthäus trifft per Elfmeter für Deutschland (55.). Ronald Koeman (74.) gleicht per Strafstoß aus. Und dann grätscht Jürgen Kohler kurz vor dem Ende ins Leere. Marco van Basten schiebt den Ball an Torwart Eike Immel vorbei ins Tor. Turnier-K.-o. in der 89. Minute.