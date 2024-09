Fußball-Nationalmannschaft Völler denkt voraus: Klopp als logischer Nagelsmann-Erbe

Nagelsmann ist an diesem Sonntag genau ein Jahr im Amt und plant intensiv den Weg zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Seinen Vertrag hatte er vor der Heim-EM, die für die DFB-Elf mit dem bitteren Aus im Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.) endete, bis zum nächsten Großereignis verlängert. Der Start in die Nations League gelang mit dem 5:0 gegen Ungarn und dem 2:2 in den Niederlanden.