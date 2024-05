Nationalmannschaft Völler gesteht: „Vor Frankreich war ich ein bisschen nervös“

„Um ehrlich zu sein, ich bin ja schon viele Jahre dabei, aber vor dem Frankreich-Spiel war ich schon ein bisschen nervös“, gestand Völler bei einem Parlamentarischen Abend zum 125. Geburtstag des Westdeutschen Fußballverbandes: „Weil ich mir vorstellen konnte, wenn es in die Hose geht - und gegen eine Mannschaft wie gegen Frankreich kann es mal in die Hose gehen - wie dann die Berichterstattung gewesen wäre. Deshalb ein Riesenkompliment an Julian Nagelsmann und sein Trainer-Team, wie sie Enthusiasmus in der Truppe verbreitet haben und wie sie die Mannschaft taktisch aufgestellt haben.“