Fußball Völler kann sich Müller als DFB-Sportdirektor vorstellen

Er habe damals gleich weitergemacht. Völler hatte 1996 seine Karriere beendet, der Weltmeister von 1990 war dann gleich auf den Posten des Sportdirektors bei Bayer Leverkusen gewechselt. „Ich habe Reiner Calmund damals in den ersten Jahren über die Schulter schauen dürfen, um zu lernen. So wächst man in diese Aufgabe hinein. Heute stellen sich die Anforderungen etwas anders dar. Das Management wird auf viele Köpfe verteilt, was ja auch richtig ist“, sagte Völler.