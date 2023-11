Nationalmannschaft Völler: Türkei-Partie für Gündoğan kein Problem

Rudi Völler sieht in dem Türkei-Duell für DFB-Kapitän İlkay Gündoğan kein Problem. Dem EM-Test der Fußball-Nationalmannschaft will der Sportdirektor auch keine politische Bedeutung beimessen. „Er ist ein erfahrener Spieler. Er kennt das ja“, sagte Völler in einem Interview mit „Blickpunkt Sport“ im BR Fernsehen und br24sport online.