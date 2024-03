Nationalmannschaft Völler über DFB-Engagement auch nach EM: „Schaun mer mal“

An der Situation um Nagelsmann würde sich auch nichts ändern, sollte es in den beiden Testspielen an diesem Samstag in Lyon gegen Vizeweltmeister Frankreich und am Dienstag in Frankfurt/Main gegen die Niederlande schiefgehen. „Dann passiert gar nichts“, stellte Völler bereits klar. „Ich hätte mehr Bauchschmerzen, wenn es in der Gruppenphase schiefgehen würde, aber dafür arbeiten wir jetzt alle zusammen: Damit es bei der Euro im Sommer funktioniert und wir ein tolles Turnier spielen. Ich kann mich nur wiederholen: Wir sind froh, dass wir Julian Nagelsmann haben.“