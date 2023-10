Nationalmannschaft Völler zu Nagelsmanns Umgang mit Druck: „Wird funktionieren“

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit der deutschen Nationalmannschaft für anderthalb Wochen in die USA. Nach dem Spiel gegen die US-Auswahl am Samstag in Hartford geht es direkt weiter nach Philadelphia, wo am Dienstagabend (Ortszeit) das zweite Testspiel gegen Mexiko stattfindet. Am Tag danach fliegt das DFB-Team zurück nach Deutschland.