Nationalmannschaft Vogts: Völler als Teamchef und Nagelsmann als Co-Trainer

Genau wie Vogts und Möller stellt auch Felix Magath den lange verletzten Torwart Manuel Neuer in seine Wunsch-Startelf für die EM im kommenden Sommer auf. „Ich verstehe die Diskussionen um ihn überhaupt nicht. Jedes andere Land wäre glücklich, wenn es einen so großartigen Schlussmann in seinen Reihen hätte“, sagte Magath.