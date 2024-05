Der Blick zurück Vor 50 Jahren: Wie Deutschland Fußballweltmeister wurde

Am 7. Juli 1974 besiegte bei der zehnten Fußballweltmeisterschaft die bundesdeutsche Mannschaft vor heimischer Kulisse die favorisierten Niederländer mit 2:1. Bereits in der ersten Minute setzte Johan Cruyff zu einem Alleingang an, den Uli Hoeneß bloß durch ein Foul zu stoppen vermochte. Den fälligen Elfmeter wuchtete Johan Neeskens ins Tor. Paul Breitner tat es ihm nach einem Foul an Bernd Hölzenbein gleich, und durch Gerd Müller, den „Bomber der Nation“, hieß es, kurz vor der Halbzeit, 2:1, mit einem dank seiner Wendigkeit für ihn typischen Tor.