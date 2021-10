Beckenbauer, Löw, Völler : Vorgänger: „Hansi Flick als Bundestrainer - das passt“

Hamburg Die Vorgänger von Hansi Flick betrachten den neuen Bundestrainer als „Toplösung“. Aus der mega-erfolgreichen Zeit des 56-Jährigen beim FC Bayern ergibt sich aber auch eine hohe Erwartungshaltung im DFB-Amt.

Jürgen Klinsmann (57) formuliert in seinem Beitrag große Hoffnungen an den ein Jahr jüngeren Flick, der nach seinem Drei-Siege-Start im September womöglich schon in den WM-Qualifikationssspielen gegen Rumänien an diesem Freitag in Hamburg sowie drei Tage später in Nordmazedonien das Ticket zur WM-Endrunde 2022 in Katar lösen kann. „Wir Deutschen haben sicherlich den Traum und das Ziel, bald wieder Weltmeister zu werden“, schrieb der Bundestrainer der Heim-WM 2006.