EM-Quali gegen Holland : „Wahnsinnig spannend“: Löw startet finale Vorbereitung

Gut gelaunt: Bundestrainer Joachim Löw. Foto: Christian Charisius.

Hamburg Langsam steigt die Anspannung. In Hamburg startet Bundestrainer Joachim Löw mit der Fußball-Nationalmannschaft die finale Phase der Vorbereitung auf den Länderspiel-Klassiker gegen die Niederlande.

Am Freitagabend (20.45 Uhr/RTL) geht es im mit über 50.000 Zuschauern ausverkauften Volksparkstadion zum Start in die EM-Saison um ganz wichtige Punkte in der Qualifikation für die Endrunde im Sommer 2020.

„Es ist ein Spiel, das wahnsinnig spannend und interessant ist“, meinte Löw. Es ist für den Bundestrainer das Kräftemessen der „wahrscheinlich beiden stärksten Mannschaften in der Gruppe“. Zwar führt Nordirland die Gruppe C mit zwölf Punkten an. Aber alle vier Siege gelangen gegen die Außenseiter Weißrussland und Estland.

Das deutsche Team liegt nach drei Siegen in drei Spielen sehr aussichtsreich auf Platz zwei vor den Holländern, die nach zwei Partien drei Zähler auf dem Konto haben. Löw will vor eigenem Publikum an das 3:2 aus dem Hinspiel in Amsterdam anknüpfen. „Da hat unser junges Team gezeigt, dass wir gegen starke Mannschaften bestehen können“, erklärte der 59-Jährige.

Besonders gerne an den Klassiker-Erfolg vom 24. März erinnert sich der Neu-Dortmunder Nico Schulz zurück. Sein Siegtor in letzter Minute bezeichnete er in Hamburg als schönsten Moment im Nationaltrikot. „Ich war überglücklich“, sagte 26-Jährige. Am frühen Abend werden Schulz und Co. das Abschlusstraining im Stadion des HSV absolvieren.