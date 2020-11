EM-Qualifikation : Warnung vor Wales: Kuntz sieht bei U21 Verbesserungsbedarf

Braunschweig Wackel-Remis vor Wales-Ernstfall: Die deutsche U21 nimmt für das abschließende EM-Qualifikationsspiel nicht das erhoffte Erfolgserlebnis mit. Gegen die Briten wird Kuntz eine andere Formation aufbieten. Auch ein A-Nationalspieler ist zurück.

Das wacklige 1:1 im Test gegen EM-Gastgeber Slowenien mit drei Elfmetern und kuriosen Debüts soll beim deutschen Fußball-Nachwuchs vor dem Qualifikations-Ernstfall gegen Wales noch einmal die Sinne schärfen. „Ich bin ich gar nicht so unfroh, dass uns so ein Spiel passiert ist, weil wir auf dem Ohr auf jeden Fall wieder hören, dass nichts selbstverständlich ist“, sagte der Nationaltrainer. „Es gibt genug Sachen, die wir verbessern können.“

Vor dem abschließenden Qualifikationsspiel am Dienstag (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) gegen die Briten sind die deutschen Aussichten auf die Endrunden-Teilnahme blendend. Der EM-Zweite Deutschland führt seine Gruppe an und würde mit schon 15 Punkten auch im Vergleich zu anderen Gruppenzweiten gut liegen. Die Gruppenersten und die fünf besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die in zwei Teilen ausgetragene Europameisterschaft im kommenden Jahr in Slowenien und Ungarn. „Ich konzentriere mich auf den Dienstag. Danach kümmere ich mich um den Modus“, betonte Kuntz, der 2017 mit seinem Team Europameister wurde.