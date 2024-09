Fußball-Nationalmannschaft Was Kapitän Kimmich am Schiri-Verhalten „ärgert“

Die Verwarnung von David Raum kam so zustande. Neben ihm gehen auch die jeweils nach Foulspiel verwarnten Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Florian Wirtz nun vorbelastet in die nächsten Nations-League-Spiele am 11. Oktober auswärts gegen Bosnien-Herzegowina sowie drei Tage darauf in München gegen Holland. „Dann kann das schon sehr, sehr weh tun“, sagte Kimmich zu den schnellen Karten. Nach zwei Verwarnungen wird man für ein Spiel gesperrt.