Nationalmannschaft Watzke: Differenz der Ausrüster-Angebote „gigantisch groß“

„Es gibt Leute, die haben vor fünf Jahren noch gesagt: "Vaterlandsliebe kotzt mich an" und entdecken jetzt auf einmal den Patriotismus“, sagte Watzke, der auch DFB-Vizepräsident ist, in einem Sky-Interview. „Das einzige Vernünftige, was ich gelesen habe, war der Satz vom Bundeskanzler: Dass das die Sache des Verbands ist.“