WM-Titel Weltmeister von 2014 feiern Wiedersehen in Südtirol

Einige der Fußball-Weltmeister von 2014 haben ein mehrtägiges Wiedersehen in Südtirol gefeiert. Wie eine „fantastische Familienfeier“, sei das Treffen in einem Luxusresort gewesen, in dem sich die Auswahl des damaligen Bundestrainers Joachim Löw auf das Turnier in Brasilien vorbereitet hatte, sagte Benedikt Höwedes. Die früheren Nationalspieler brachten zum Teil auch ihre Kinder mit.