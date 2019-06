Vize-Weltmeister von 1966 : Wembley-Tor und Wadenbeinbruch: Wolfgang Weber wird 75

Köln Torlinientechnik und Videobeweis - als Wolfgang „Bulle“ Weber in den 1960er Jahren noch aktiv war, konnten Spieler davon nur träumen.

Doch für Vize-Weltmeister Weber, der am 26. Juni 75 Jahre alt wird und 1966 mit seinem Tor in der 90. Minute die Verlängerung erst möglich gemacht hatte, ist die wichtigste Änderung im Fußball aber eine ganz andere. „Auswechslungen. Heute ist es einfach: Kannst du nicht mehr, gehst du raus und ein anderer kommt rein“, sagte einstige Abwehrspieler des 1. FC Köln.

Erst seit 1967 dürfen in Pflichtpartien Spieler ausgewechselt werden. Zwei Jahre vorher erlebte Köln noch einen Viertelfinalkrimi im Europapokal der Landesmeister gegen den FC Liverpool, und Weber spielte 70 Minuten lang mit gebrochenem Wadenbein. „Was sollte ich tun? Man konnte ja nicht auswechseln, also musste ich doch weitermachen“, erinnerte er sich.

Kurios: Nach zwei 0:0-Remis im Hin- und Rückspiel endete auch die dritte Partie in Rotterdam beim 2:2 unentschieden, so dass per Münzwurf der Sieger gekürt wurde. Beim ersten Wurf blieb die Münze jedoch im Rasen stecken, nach dem zweiten jubelte Liverpool. „Ich saß weit weg auf dem Rasen und habe nur versucht, meine Schmerzen in den Griff zu kriegen“, erzählte Weber.