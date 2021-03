U21-Europameisterschaft : „Wenig Hoffnung“ auf Moukoko-Einsatz gegen die Niederlande

Szekesfehervar Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko wird wegen seiner Prellung vermutlich auch das zweite EM-Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft verpassen.

„Es wird eher eng. Ich habe wenig Hoffnung, nur siebeneinhalb Prozent noch“, sagte Trainer Stefan Kuntz vor dem Duell mit den Niederlanden am Samstag (21.00 Uhr/ProSieben) in Szekesfehervar. „Es sieht eher nicht danach aus, dass er spielen kann.“ Der 16-Jährige hatte sich am Dienstag eine Prellung am Schienbein zugezogen und auch das Abschlusstraining verpasst.