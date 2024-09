Fußball-Nationalmannschaft Wer ersetzt ter Stegen? Nächster Länderspiel-Kader am 3.10.

Wer ersetzt den schwer am Knie verletzten Marc-André ter Stegen im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft? Diese Frage wird Bundestrainer Julian Nagelsmann am 3. Oktober beantworten. Am „Tag der Deutschen Einheit“ wird der 37-Jährige sein mit Spannung erwartetes Aufgebot für die beiden Nations-League-Spiele gegen Bosnien-Herzegowina (11. Oktober) und gegen die Niederlande (14. Oktober) bekanntgeben.