DFB-Sieg gegen die Ukraine : Werner hat Spaß im „Wohnzimmer“ - Goretzka trumpft auf

Leipzig Viel schöner hätte sich Timo Werner seine Leipzig-Rückkehr nicht ausmalen können. Der zweifache Torschütze ist der Mann des Abends im deutschen Siegerteam - aber nur einer von gleich zwei Matchwinnern.

Timo Werner hatte in seinem früheren „Wohnzimmer“ mit den Spielkameraden um den ebenfalls bestens aufgelegten Leon Goretzka richtig Spaß.

Zwei Tore erzielt, 3:1 gewonnen, Sprung auf Platz eins in der Nations-League-Gruppe - viel schöner hätte er sich seine erste Rückkehr als Fußballer nach Leipzig nicht ausmalen können. Nur eines vermisste er beim für ihn ansonsten perfekten 3:1 (2:1) gegen die Ukraine: „Schade, dass leider keine Zuschauer dabei sein durften.“

Die Fans hätten wohl besonders ihn gefeiert. Doch so musste sich Werner in der fast leeren Red Bull Arena bei seiner Auswechslung mit einer Umarmung des Bundestrainers und dem Applaus der Ersatzspieler, Betreuer und einiger DFB-Delegierter auf der Tribüne begnügen. Seine große Freude konnte das aber nicht trüben. „Dass ich hier in Leipzig, wo ich vier Jahre lang gespielt habe und viel Spaß hatte, zwei Tore mache, ist natürlich fantastisch“, sagte der 24-Jährige.