Nationalmannschaft Wie reagiert Nagelsmann auf das ter-Stegen-Aus?

Der Start in die Saison nach der EM lief gut, Nagelsmanns DFB-Team gewann 5:0 gegen Ungarn und holte ein 2:2 in Amsterdam gegen die Niederlande. „Wir werden nicht mehr so viel verändern, weil die Gruppe einfach sehr, sehr stimmig ist“, sagte Nagelsmann, der nach den Rücktritten von Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos und Kapitän Ilkay Gündogan im Anschluss an das große Heim-Turnier hatte umbauen müssen.